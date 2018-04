Il Salotto Musicale del Fvg sulle tracce di Onegin: parole e musica tra Puškin e Ciajkovskij

FAGAGNA - Il Salotto musicale del Fvg si mette all’ascolto di parole e video per un evento speciale che farà da contrappunto alla stagione di musica insolita. Venerdì 6 aprile, alle 21, arriverà nella sede di Villa Aurora a Fagagna (in via Diaz 47) Elena Tsareva per ‘Tre settimane (ma non erano felici)’, una serata di racconti e visioni sull’Onegin di Ciajkovskij, ispirato all’omonimo romanzo in versi di Puškin, uno dei capisaldi della letteratura russa ottocentesca.

TSAREVA, originaria di I¸evsk, vicino ai Monti Urali, ma friulana di adozione, è specializzata in storia della musica e dell’arte russa: per i partecipanti al Salotto 'tradurrà' i significati nascosti della vicenda di Evgenij e Tatjana, con una conversazione intersecata da selezioni video e audio. Sarà dunque un’occasione preziosa avere a Fagagna l’esperta, che parlerà di musica russa e s’inoltrerà tra le pieghe culturali e storiche di una coinvolgente vicenda letteraria (con Puškin) e musicale (con Ciajkovskij). Per partecipare al Salotto Musicale del Fvg, come sempre è necessario prenotarsi e lo si può fare con facilità in uno di questi modi: via modulo on-line (pulsante "Prenota"), via mail salottomusicalefvg@gmail.com o telefono 348.8027207 (Laura).