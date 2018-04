Gli eventi in programma venerdì 6 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

‘Una danza per James Rosenquist’

Venerdì 6 aprile, in occasione della mostra James Rosenquist. Opere su carta/Works on Paper inaugurata il 24 marzo, approda a Casa Cavazzini lo spettacolo di danza contemporanea della compagnia Arearea ‘Una danza per James Rosenquist’, con doppia replica alle 20.30 e alle 21.30. Maggiori info, qui.

Compra con testa!

Ritorna il Food Tour: al supermercato con la nutrizionista, evento del tutto gratuito grazie al quale i cittadini vengono guidati in una spesa consapevole. L’appuntamento è per venerdì 6 aprile alle 18 al Città Fiera (ingresso sud): punto di ritrovo Juice Tonic. I dettagli, qui.

Il Salotto Musicale del Fvg

Il Salotto musicale del Fvg si mette all’ascolto di parole e video per un evento speciale che farà da contrappunto alla stagione di musica insolita. Venerdì 6 aprile, alle 21, arriverà nella sede di Villa Aurora a Fagagna (in via Diaz 47) Elena Tsareva per ‘Tre settimane (ma non erano felici)’, una serata di racconti e visioni sull’Onegin di Ciajkovskij. Più info, qui.

‘Libris tal scansel-Skriteknjige - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia’

Anche il Comune di Cividale del Friuli si inserisce nel calendario di eventi previsti per la ‘Fieste de Patrie dal Friûl’ con il progetto ‘Libris tal scansel-Skriteknjige - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia’ che verrà ospitato nei prestigiosi spazi di Palazzo de Nordis dal 6 all’8 aprile. I dettagli, qui.

Falù

Venerdì 6 aprile sarà dato spazio al teatro per ragazzi con lo spettacolo Falù di e con Michele Polo e Serena Di Blasio. Indirizzato prioritariamente a un pubblico di bambini a partire dai 5 anni e alle famiglie, Falù offre un'occasione di riflessione sulla contemporaneità: le migrazioni, la vita e la morte, la necessità del confronto, il destino, i problemi e le soluzioni, nonché la perdita di riferimenti come la società, la famiglia e la cultura.

Arriva Slava’s Snowshow

Tutte le definizioni si sciolgono come neve al sole quando si tratta di Slava’s Snowshow , lo spettacolo ipnotico e travolgente del clown dei clown Slava Polunin. Un concentrato di fantasia e di sogni, un mondo colorato e poetico è quello che il più celebrato artista circense di tutti i tempi porterà in scena fra poco - dal 4 all’8 aprile - al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per le uniche cinque date previste in Regione e che è, di fatto, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa 2017/18 del Teatro Nuovo. Maggiori info, qui.

Un laboratorio di robotica per bambini

L’inaugurazione si terrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Fagagna, in via dei Colli a Fagagna, venerdì 6 aprile alle 17.30. Verranno in tale occasione presentate le attività svolte con i bambini e i ragazzi ed i progetti futuri. I dettagli, qui.

Food ReLOVution

Domani venerdì 6 aprile alle 20.30 sullo schermo del Visionario Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza, coinvolgente documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. La proiezione è organizzata dal Visionario e dal Gruppo Iniziativa Territoriale dei Soci di Udine di Banca Etica (prevendita attiva online e presso la cassa del cinema). Ospite speciale in sala il regista Thomas Torelli. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.