Ladri sul treno: scappano azionando il freno d’emergenza ma vengono raggiunti

UDINE – Sono una piccola gang specializzata nei furti sui treni. Per questo non sono passati inosservati al capotreno, che appena ha riconosciuto uno di loro ha avvisato la polizia. Alla vista degli agenti, però, i due ladri hanno azionato il freno di emergenza poco prima della stazione di Udine e se la sono data a gambe per le campagne di Beivars. Poco dopo i poliziotti sono riusciti a intercettarli dalle parti di via Cividina, trovandogli addosso Iphone, Ipad e denaro contante. I due ladruncoli, entrambi 50enni, uno residente in provincia di Roma, l’altro nel Catanese, sono stati denunciati per l'ipotesi di reato di ricettazione. Il fatto è accaduto lunedì 2 aprile a bordo dell'Euronight 237 proveniente dall'Austria. A essere derubate erano state tre donne thailandesi dirette a Venezia. La Polizia ha provveduto a restituire loro la refurtiva.