Arriva Caupain a rinforzare la Gsa che punta ai play-off

UDINE - La Gsa Udine ha comunicato di avere ingaggiato fino al termine della stagione il giocatore statunitense Troy Caupain. Playmaker 23enne di 193 cm, proviene dai Lakeland Magic, franchigia di espansione degli Orlando Magic, ha totalizzato una media di 15,6 punti, 7,5 rimbalzi e 5,8 assist in 50 gare in G-League. Nell'ultima gara, persa il 31 marzo con gli Erie Bayhawks, Caupain è stato il migliore dei suoi con 26 punti segnati. Ironia della sorte, era compagno di squadra di T.J. Price, l'ala piccola scelta dalla Gsa in pre-stagione e che poi, causa problemi personali, non ha preso l'areo per l'Italia spalancando le porte all'arrivo, al suo posto, di Dykes.

RESTA IN SQUADRA VEIDEMAN - Non viene tagliato e rimane nei ranghi bianconeri Rain Veideman. L'estone, autore di un campionato sottotono rispetto alle attese, completerà il terzetto di stranieri a disposizione della Gsa; sarà l'allenatore Lardo a decidere chi, di volta in volta, sarà impiegato nelle tre partite mancanti per finire la stagione e negli auspicati match di play-off. Per l'importante incontro di domenica con Montegranaro, è probabile che sarà ancora Veideman ad affiancare Dykes, considerati i tempi necessari per il tesseramento nonché gli inevitabili effetti del jat-lag sul trasvolatore.

PARLA PEDONE - Le parole rilasciate dal presidente bianconero Pedone fanno trasparire la soddisfazione per avere messo sotto contratto Caupain: «Dopo la sconfitta di sabato abbiamo fatto quadrato e la decisione è stata di procedere secondo tre punti cardine: confermare Lardo alla conduzione della squadra, mandare in ritiro il gruppo da venerdì nelle Marche e accelerare l’acquisto di una combo americana anche in alternativa a Veideman. Riteniamo che Caupain possa aiutare la squadra a migliorare le prestazioni e vincere le partite che ci servono per qualificarci ai playoff. Con questa mossa tentiamo lo scacco matto».