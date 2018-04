UDINE – Caso di tubercolosi all’Enaip di Pasian di Prato. Uno studente è stato ricoverato all’ospedale di Udine e sottopoto alle cure del caso. Contestualmente nell’istituto sono state avviate le procedure di prevenzione anche per chi è stato a contatto con il ragazzo nelle ultime settimane. Come comunicato alle famiglie dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, in collaborazione con la direzione della scuola, si sta provvedendo a organizzare gli accertamenti previsti, necessari per la valutazione di un’eventuale trasmissione dell’infezione agli studenti e al personale docente e non docente.

CONTROLLI SU STUDENTI E DOCENTI - In particolare un primo controllo con prova tubercolinica sarà effettuato dal personale sanitario il 10 aprile nei locali dell’istituto scolastico. Il secondo controllo avverrà a fine maggio. La negatività dei test di controllo consentirà di escludere la trasmissione dell’infezione che, viene ricordato, può avvenire per via respiratoria e comunque con una contagiosità relativamente bassa. Il 9 aprile si terrà un incontro con le famiglie per fare il punto della situazione.