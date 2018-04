‘Nuoto per Haiti’: parte da Tavagnacco la stagione 2018 di Help Haiti

TAVAGNACCO – Ètutto apparecchiato per la nuova stagione degli Eventi per Haiti 2018 che aprirà domenica 8 aprile con la Nuoto per Haiti, ormai classico appuntamento che richiama gli appassionati degli sport natatori alle Piscine di Feletto, partner affiatato dell'Asd Chiarcosso Help Haiti.

L'ASPETTO SPORTIVO, QUELLO SOCIALE e la volontà di sviluppare la solidarietà nei confronti della martoriata Isola di Haiti si coniugano anche quest'anno nella prima delle iniziative volte a carburare il ‘Progetto Kay’, nato dall'idea di Sante Chiarcosso e del suo staff di costruire una struttura che possa ospitare sull'isola caraibica le Bambine di Strada e coloro che si occupano di portare soccorsi alla popolazione haitiana.

LA SESTA EDIZIONE della ‘Nuoto per Haiti’, che sarà valida anche come quarta tappa del circuito Master Uisp Fvg 2017/18, scatterà domenica 8 aprile, alle 9.45, con le prime sessioni di gara, precedute come al solito da una robusta fase di riscaldamento, con le vasche delle piscine di Feletto aperte e a disposizione degli atleti fin dalle 8.30.

DOPO LE PRIME SFIDE negli stili natatori di farfalla e stile libero sulle diverse distanze, sarà la volta del Pasta Party, attorno alle 12, per poi riprendere con la sessione pomeridiana di gara e la staffetta enogastronomica, per poi chiudere con le gare giovanili e le staffette. Diverse centinaia gli atleti che si sono iscritti, a conferma del valore sportivo della manifestazione e della valenza sociale e di solidarietà che la Nuoto per Haiti assicurerà.

TUTTE LE GARE sono aperte ai tesserati delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva e ai teserati Uisp 2018: l'evento è organizzato dalla Help Haiti in collaborazione con il Tavagnacco Nuoto e le Piscine di Feletto, con l'importante supporto del Comune di Tavagnacco del sindaco Maiarelli, primo cittadino di una Comunità alla quale la Help Haiti è storicamente molto legata, ripensando agli anni dal 2001 al 2014, quando Tavagnacco e Feletto Umberto furono la sede della Granfondo per Haiti, la corsa regina della galassia sportiva dell'Asd Chiarcosso Help Haiti.