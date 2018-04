Palmanova accoglie il Festival «Double Reed Lab»

PALMANOVA - L’Accademia Musicale ‘Città di Palmanova’, co-organizza e presenta ‘Double Reed Lab’, il festival interamente dedicato agli strumenti musicali ad ancia doppia, che avrà luogo a Palmanova, da venerdì 6 a domenica 8 aprile 2018. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Dorelab, è patrocinata dal Comune di Palmanova.

I PRIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI che daranno il via alla manifestazione, previsti per venerdì 6 aprile, dalle 9 alle 12.30, al Teatro Gustavo Modena, saranno le prove aperte del Concerto di Primavera della Mitteleuropa Orchestra, previsto per sabato 7 aprile, alle 20.45, sempre al Gustavo Modena. Un’iniziativa organizzata dall’Orchestra Sinfonica regionale in collaborazione con l’Accademia musicale ‘Città di Palmanova’.

LA MITTELEUROPA ORCHESTRA, diretta dal Maestro Guidarini, coinvolgerà nell’occasione oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Un’occasione importante per avvicinare i giovanissimi alla grande musica. Alle 21, al Salone d’onore del Municipio della città stellata, l’imperdibile concerto ‘Dorelab quartet’ inaugurerà ufficialmente la manifestazione, con un appuntamento tutto dedicato alle musiche per quartetto di doppie ance. Il festival continuerà poi sabato 7 aprile, dalle 19, nella suggestiva cornice della Loggia della Gran Guardia di Piazza Grande, con il Dorelab Happy Hour.

SARÀ UNA FRIZZANTE E FRESCA OPPORTUNITÀ, per vivere la musica in attesa della giornata conclusiva del festival. Domenica 8 aprile sarà infatti una giornata intensa e ricca di appuntamenti, che avrà inizio alle ore 9.30 al Salone d’onore del Municipio, con un’imperdibile esposizione di strumenti musicali ed attrezzature per la lavorazione delle ance. Sempre al Salone d’onore, ci sarà alle 12, ‘Low Bassoon Cluster’ il concerto di un ensemble di fagotto, un’anteprima dell’Anciuti Music Festival, che si svolgerà durate l’estate a Forni di Sopra. La kermesse promossa da Double Reed Lab, terminerà infine con il concerto ‘Tutti insieme appassionatamente’ che avrà luogo a partire dalle 17, al Municipio della città stellata.

Per maggiori informazioni: info@accademiamusicalepalmanova.it