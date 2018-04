Il musical dei record: Grease al Festival di Majano

MAJANO - Dopo l’annuncio delle scorse settimane del concerto dei Gogol Bordello, il Festival di Majano fissa un nuovo importante appuntamento del calendario della sua 58^ edizione. Il prossimo sabato 11 agosto il grande palco dell’Area Concerti, trasformato in un grande teatro sotto le stelle, ospiterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour 2018 del musical dei record: Grease.

IL MUSICAL - Una storia d’amore che nasce nelle sere d’estate, con tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti: questi sono gli ingredienti che hanno reso Grease, in più di 20 anni di proposizione con la Compagnia della Rancia, un autentico fenomeno pop da 1.700 repliche per oltre 1.750.000 spettatori. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e che ha dato il via anche nel nostro paese alla musical-mania. I biglietti per questo nuovo importante appuntamento estivo, organizzato da Pro Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita a partire dalle 11 di venerdì 6 aprile sul circuito Ticketone.

IL FESTIVAL - Fra i grandi appuntamenti della 58° edizione del Festival di Majano troviamo il concerto della gypsy punk band più amata al mondo, i Gogol Bordello. Dopo aver infiammato i palchi di mezza penisola lo scorso anno, Eugene Hütz e compagni saranno protagonisti a Majano domenica 22 luglio per l’unica tappa nel Nordest del loro nuovo ‘Seekers and Finders Tour’. Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

Info e punti vendita su www.azalea.it .