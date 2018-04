Muore a 20 anni per una malattia

UDINE – Aveva appena 20 anni Elisa Geatti, la studentessa morta giovedì a Milano. Da due anni si era trasferita da Udine al capoluogo lombardo per studiare, iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia alla Humanitas, dopo essersi diplomata al Marinelli. Purtroppo una brutta malattia si è portato via il sorriso di questa ragazza, che tra le sue passioni aveva anche la danza. Elisa lascia nel dolore mamma Michela, la sorellina Veronica e tutti gli amici. Una famiglia, i Geatti, molti noti in Friuli avendo un’azienda a Terenzano specializzata nella produzione di grandi impianti per cucine. La zia della ragazza, dalle pagine del Messaggero Veneto, la ricorda come «riservata, schiva, estremamente corretta in tutto quel che faceva». La data dei funerali non è ancora stata fissata.