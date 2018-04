UDINE – Discarica a cielo aperto nei pressi del ponte del Torre, nella zona di via Cividale. Sul lato opposto rispetto a dove, negli scorsi mesi, erano stati segnalati fenomeni di prostituzione che vedevano coinvolti anche richiedenti asilo della vicina caserma Cavarzerani, sono stati trovati materassi, tappeti, un frigorifero e rifiuti di vario genere. A sollevare la cosa è Marco Valentini. «Maleducazione e malcostume in un territorio stupendo sempre più deturpato», afferma, sottolineando come la zona sia attraversata da molte persone a piedi o in bicicletta. Un degrado frutto della maleducazione e dell'incuria dei cittadini, che rischia di rovinare questa porzione di territorio udinese.