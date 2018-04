Pluripregiudicato ricercato, preso in Slovenia: fra i molti reati commessi, anche dei furti nell'udinese

UDINE – Ricercato pluripregiudicato per reati commessi anche in regione è stato arrestato nella cittadina slovena di Krsko, lo scorso 29 marzo.

ERA LATITATANTE - Il latitante M.V., queste le iniziali del ventottenne di nazionalità croata, era ricercato in Italia per reati numerosi reati contro il patrimonio di era ‘specialista’. L’uomo censito per i suoi precedenti già da minorenne, con ben 31 alias, è stato localizzato e catturato dalla polizia slovena per conto del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine in esito a un’indagine coordinata dal Pubblico Ministero Andrea Gondolo dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano.

LA CONDANNA - A carico del M.V., la Procura aveva emesso un provvedimento restrittivo per una pena definitiva di 9 anni, 6 mesi e 16 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di numerosi delitti contro il patrimonio, prevalentemente furti in abitazione, commessi in diverse località del territorio nazionale. Nella provincia udinese, in particolare, è stato condannato per un furto in abitazione consumato a Malborghetto nel settembre 2008.

I REATI IN TUTTA ITALIA - La pena per questa condanna è andata a cumularsi con quella per numerosi altri reati, prevalentemente furti in abitazione, sua ‘specialità’ commessi in tutta Italia (Venezia, Rovigo, Bolzano, Trento, Perugia, Livorno, Terni e Ancona per indicare alcune delle province nelle quali egli ha operato). Le indagini, condotte dal personale dei carabinieri di Udine, supportato dai Servizi Interpol e S.i.re.n.e. del Ministero dell’Interno, e dai colleghi sloveni e croati, hanno fatto si che si vanificasse l’immunità che credeva di aver ottenuto il catturando.