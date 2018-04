Furti al Città Fiera: in manette tre cittadini senegalesi

UDINE – Erano riusciti a mettere a segno una serie di furti nel Centro commerciale ‘Città Fiera’ di Torreano di Martignacco, accumulando refurtiva del valore complessivo di quasi 2 mila euro. La loro fuga però è durata poco, con i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine che li ha intercettati nel parcheggio di via Margreth, nei pressi del Polo umanistico dell’Università di Udine.

A finire nei guai sono stati tre cittadini senegalesi trovati in possesso della merce rubata. Nei loro confronti i carabinieri, attivati dai negozi derubati, hanno fatto scattare le manette per furto aggravato. I tre sono stati portati nel carcere di via Spalato, a Udine.