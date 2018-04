Gli eventi in programma sabato 7 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

‘Un paese mille paesaggi’

Torna a Udine la grande fotografia naturalistica: dopo il successo della rassegna invernale Oasis Photocontest, il Museo Friulano di Storia Naturale inaugura il 7 aprile alle 18 una nuova mostra multimediale dal titolo ‘Un Paese mille paesaggi’, alla ex chiesa di San Francesco. Maggiori info, qui.

Arriva l’Harley Davidson Freedom on Tour

Il road-show Harley-Davidson Freedom on Tour inserisce nei suoi appuntamenti attivi su tutto il territorio nazionale, quello di Udine a Città Fiera. Due giorni di evento (il 7 e l'8 aprile) in cui si potranno provare le nuove moto e conoscere tutti i nuovi prodotti Harley-Davidson. I dettagli, qui.

Palmanova accoglie il Festival 'Double Reed Lab'

L’Accademia Musicale ‘Città di Palmanova’, co-organizza e presenta ‘Double Reed Lab’, il festival interamente dedicato agli strumenti musicali ad ancia doppia, che avrà luogo a Palmanova, da venerdì 6 a domenica 8 aprile. Il programma, qui.

‘Libris tal scansel-Skriteknjige - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia’

Anche il Comune di Cividale del Friuli si inserisce nel calendario di eventi previsti per la ‘Fieste de Patrie dal Friûl’ con il progetto ‘Libris tal scansel-Skriteknjige - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia’ che verrà ospitato nei prestigiosi spazi di Palazzo de Nordis dal 6 all’8 aprile. I dettagli, qui.

‘Scoprire camminando il parco’

La primavera porta con sé la riapertura del Centro visite di Prato di Resia ricco di allestimenti e postazioni interattive in grado di fornire le informazioni necessarie a quanti vogliono conoscere ed esplorare l’area protetta e le sue peculiarità. Qui sabato 7 aprile, alle 17, verrà presentata la mostra fotografica ‘Scoprire camminando il parco - 20 anni di escursioni naturalistiche guidate all'interno dell'area protetta’. Info, qui.

36° Trofeo Tarcento

Alla gara di Lignano, che si terrà i prossimi 7 e 8 aprile, si sono iscritte 38 nazioni per un totale di 687 atleti, di cui 437 maschi e 250 femmine. I dettagli, qui.

Lignano Boat Show 2018

Torna anche quest'anno, alla Darsena Porto Vecchio, il Lignano Boat Show, manifestazione dedicata alla piccola imbarcazione da diporto giunta ormai alla terza edizione. Maggiori info, qui.

Arriva Slava’s Snowshow

Tutte le definizioni si sciolgono come neve al sole quando si tratta di Slava’s Snowshow , lo spettacolo ipnotico e travolgente del clown dei clown Slava Polunin. Un concentrato di fantasia e di sogni, un mondo colorato e poetico è quello che il più celebrato artista circense di tutti i tempi porterà in scena fra poco - dal 4 all’8 aprile - al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per le uniche cinque date previste in Regione e che è, di fatto, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa 2017/18 del Teatro Nuovo. Maggiori info, qui.

Croseris di peraulis e di suns

Sabato 7 la chiusura del programma è affidata alla musica e alla poesia, con Croseris di peraulis e di suns, omaggio alla figura dei poeti friulani e babelici Raff BB Lazzara e Federico Tavan. Paolo Cantarutti di Radio Onde Furlane ne parlerà con il pluripremiato cantautore Loris Vescovo e con Guido Carrara, musicista, autore e fumettista, che attingeranno altresì al loro repertorio, con l'interpretazione musicale di alcuni testi dei due poeti.

Proseguono gli incontri a tema Grande Guerra

Il 7 Aprile alle 11.30, presso l'aula magna del Liceo Classico Paolo Diacono, sito in piazza Foro Giulio Cesare 11, verrà presentato il libro ‘Le battaglie del Carso che nessuno conosce più’, prodotto da Gaspari Editore, accompagnato da una conferenza tenuta da Mitja Juren e Nicola Persegati. L’incontro verterà sulla presentazione e l’analisi della sconfitta militare di Flondar, un corridoio naturale tra il Carso e il mare, taciuta nel 1917, ignorata dalla storiografia repubblicana e cancellata dopo la guerra.

40 anni per la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo

È una storia lunga 40 anni. La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, che tutti gli anni si svolge a Ciconicco in occasione del Venerdì Santo, quest’anno si svolgerà il 7 aprile, alle 21. Maggiori info, qui.

Flash mob di solidarietà al popolo catalano

Sabato 7 aprile, dalle 11 alle 12, in piazza San Giacomo a Udine si terrà un flash mob a sostegno delle libertà civili e dei diritti democratici del popolo catalano e di tutti i popoli minorizzati d’Europa. L’iniziativa, che è stata organizzata dai Manovali per l’Autonomia e alla quale ha aderito Patrie Furlane, trae motivo dall’arresto, in Germania, del leader catalano Carles Puigdemont, rimesso in libertà su cauzione in attesa della decisione della Procura tedesca sulla sua estradizione in Spagna.