Officine Giovani: un corso per diventare videomaker

UDINE - Sono aperte le iscrizioni al corso di videomaking in partenza dal 12 aprile nei locali delle Officine Giovani, in piazzale Valle del But. Il programma dell'iniziativa prevede una prima fase teorica in programma dalle 17 alle 19 il 12, 19 e 26 aprile, seguita da una parte pratica, con date da definire insieme con i partecipanti, che si svolgerà presso gli istituti secondari di primo grado di Udine per le riprese video e nei locali delle Officine Giovani per il montaggio e la realizzazione del videoclip. Durante la fase teorica saranno illustrate le tecniche relative alla luce, all’inquadratura e al montaggio. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

IL CORSO si inserisce nell’ambito dei progetti speciali finanziati dalla Regione e per il quale il Comune di Udine ha realizzato il progetto ‘Relazioni efficaci stando a scuola’ nei sei istituti Comprensivi.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI è possibile chiamare il numero 0432 541975 dalle 18 alle 21.30 nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e dalle 14.30 alle 18 il sabato, oppure inviare una email all’indirizzo officinegiovani@gmail.com.