Concorso ‘Che sia... Poesia’: Primo a Mosca il Liceo Linguistico del Convitto Paolo Diacono

SAN GIOVANNI AL NATISONE – La commissione istituita presso il Consolato Generale d'Italia a Mosca ha appena comunicato che il Liceo Linguistico di San Giovanni al Natisone, annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono, si è aggiudicato il primo posto al concorso ‘Che sia… poesia’.

AVVIATO TRE ANNI FA DALL'UFFICIO D'ISTRUZIONE presso il Consolato Generale d’Italia a Mosca - nell’ambito del programma per la diffusione della lingua italiana in Russia – in collaborazione con la scuola italiana di Mosca ‘I. Calvino’ e la scuola 1950 Griboedov, il concorso scommette sulla poesia, e lo fa coinvolgendo i ragazzi scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. La manifestazione prevede la produzione di opere in lingua russa. I periodi letterari scelti dalla commissione spaziano dall’Ottocento al secolo scorso e i poeti vengono sorteggiati sia tra quelli celebri che tra i minori. Le classi aderenti devono produrre un video di massimo cinque minuti nel quale il testo poetico va non solo interpretato, ma anche contestualizzato nel suo periodo storico-letterario. Quest'anno hanno partecipato una ventina di scuole da dal nord al sud Italia, ma solo tre sono giunte in finale.

IL CONCORSO è un’occasione per approfondire e ampliare lo studio della letteratura, per affinare abilità linguistiche, per mettere in gioco abilità e competenze trasversali degli allievi, e anche per stare insieme divertendosi. Il Convitto Nazionale Paolo Diacono ha partecipato con la classe 4 D del Liceo Linguistico di San Pietro al Natisone: 24 studentesse e studenti entusiasti, divertenti e affiatati, che si sono immersi nell’atmosfera dei primi anni sessanta, in quella stagione di apertura culturale che ha visto tra i protagonisti Bella Achmadulina. Della poetessa hanno interpretato la poesia ‘Svecha’ (La candela) immedesimandosi perfettamente nelle parti con un autentico gioco di ruolo e una recitazione in perfetta lingua russa. La dichiarazione del Rettore del CNPD Patrizia Pavatti: ‘Sono orgogliosa dell'esito del concorso e sottolineo il fatto che il Liceo Linguistico di San Pietro al Natisone si distingue per i rapporti internazionali che favoriscono scambi con scuole di diversi Paesi del mondo. In particolare, con la Russia ci sono molteplici rapporti di collaborazione e ogni anno gli studenti tra la quarta e la quinta frequentano per quindici giorni il corso di russo presso il prestigioso Istituto Pushkin di Mosca’.