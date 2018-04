Gli eventi in programma domenica 8 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l’8 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Teatro friulano

Terzo e ultimo appuntamento per la 55^ rassegna del Teatro friulano e delle lingue minoritarie, curata dall’associazione culturale Udine Sipario e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine e dal circolo culturale ricreativo Sant’Osvaldo. A chiudere la manifestazione sarà, domenica 8 aprile alle 17, come sempre nell'auditorium Menossi di via San Pietro 60, lo spettacolo ‘El tesoro de Franz Josef’, portato in scena dalla compagnia Terzo Teatro di Gorizia. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma, riva Bartolini 5 (tel. 0432 1273717, www.agenda.udine.it).

Arriva l’Harley Davidson Freedom on Tour

Il road-show Harley-Davidson Freedom on Tour inserisce nei suoi appuntamenti attivi su tutto il territorio nazionale, quello di Udine a Città Fiera. Due giorni di evento (il 7 e l'8 aprile) in cui si potranno provare le nuove moto e conoscere tutti i nuovi prodotti Harley-Davidson. I dettagli, qui.

Palmanova accoglie il Festival 'Double Reed Lab'

L’Accademia Musicale ‘Città di Palmanova’, co-organizza e presenta ‘Double Reed Lab’, il festival interamente dedicato agli strumenti musicali ad ancia doppia, che avrà luogo a Palmanova, da venerdì 6 a domenica 8 aprile. Il programma, qui.

‘Libris tal scansel-Skriteknjige - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia’

Anche il Comune di Cividale del Friuli si inserisce nel calendario di eventi previsti per la ‘Fieste de Patrie dal Friûl’ con il progetto ‘Libris tal scansel-Skriteknjige - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia’ che verrà ospitato nei prestigiosi spazi di Palazzo de Nordis dal 6 all’8 aprile. I dettagli, qui.

36° Trofeo Tarcento

Alla gara di Lignano, che si terrà i prossimi 7 e 8 aprile, si sono iscritte 38 nazioni per un totale di 687 atleti, di cui 437 maschi e 250 femmine. I dettagli, qui.

Lignano Boat Show 2018

Torna anche quest'anno, alla Darsena Porto Vecchio, il Lignano Boat Show, manifestazione dedicata alla piccola imbarcazione da diporto giunta ormai alla terza edizione. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180330-499462

Arriva Slava’s Snowshow Tutte le definizioni si sciolgono come neve al sole quando si tratta di Slava’s Snowshow , lo spettacolo ipnotico e travolgente del clown dei clown Slava Polunin. Un concentrato di fantasia e di sogni, un mondo colorato e poetico è quello che il più celebrato artista circense di tutti i tempi porterà in scena fra poco - dal 4 all’8 aprile - al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per le uniche cinque date previste in Regione e che è, di fatto, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa 2017/18 del Teatro Nuovo. Maggiori info, qui.

‘Un paese mille paesaggi’

Dall’8 aprile oltre sessanta spettacolari immagini di grande formato e filmati celebrano le montagne italiane (alla ex chiesa di San Francesco): un viaggio d’alta quota rappresentativo di tutte le regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, presente in mostra con ritratti di Val d’Arzino, Carnia, Monte Canin. Maggiori info, qui.

73° anniversario: ricordo dei 29 partigiani fucilati dai nazisti alle carceri di Udine

Domenica 8 aprile alle carceri di via Spalato a Udine a partire dalle 10.30, in memoria della strage compiuta dalle SS di Hitler che nell'aprile del 1945 massacrarono 29 partigiani garibaldini e osovani. In allegato il programma della manifestazione e l'elenco con i nomi dei 29 fucilati tratto dal volume "I luoghi della memoria della Resistenza nella Città di Udine" del professor Flavio Fabbroni, edizioni Anpi Fvg.

‘Nuoto per Haiti’

Appuntamento a domenica 8 aprile, alle 9.45, con le prime sessioni di gara, precedute come al solito da una robusta fase di riscaldamento, alle vasche delle piscine di Feletto. Maggiori info, qui.

Villa Pace, a Tapogliano, ospita ‘Enoarmonie’

La splendida Villa Pace di Tapogliano ospiterà il settimo concerto della rassegna ‘Enoarmonie’, un'iniziativa promossa dall’associazione Sergio Gaggia di Cividale e sostenuta dalla Regione Fvg, dalle Fondazioni Friuli e Antonveneta e dalla Banca Popolare di Cividale. Alle 18.30, in una delle dimore storiche più belle del Friuli, Villa Pace, da poco riportata agli antichi splendori dai proprietari, gli appassionati di enologia di tutta la regione e non solo potranno degustare due tra i più blasonati vini dell'azienda piemontese Teo Costa: un ottimo Barbera e un profumato Nebbiolo.

Matinée in Casa Cavazzini

Domenica prossima 8 aprile, alle 11, con un nuovo appuntamento del progetto ‘Arti parallele’ firmato dagli Amici della Musica di Udine. Si preannuncia un piacevole viaggio nelle musiche Europee, con autori della tradizione più radicata accanto a pagine del Novecento eseguiti da Georgy Spassov al flauto e Tatiana Bozhko al pianoforte.