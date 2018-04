Forza Nuova, Federico Corso, nuovo vice-coordinatore regionale

UDINE - Dopo le ultime elezioni politiche, Forza Nuova vuole incontrare le persone che hanno dato fiducia, votando il movimento nazionalista e continuare a stare vicino agli italiani anche dopo le elezioni. Si partirà con il primo incontro a Pordenone il 13 aprile alle 18 al Caffè Municipio, in Corso Emanuele II, dove vedrà l'apertura della nuova sezione pordenonese. Il secondo incontro a Cividale del Friuli il 14 aprile sempre alle 18 nel bar da Mario, in via Carraria, dove si potrà esporre le problematiche di degrado nel cividalese.

«Non saranno gli unici incontri - afferma Corso - continueremo a stare vicino agli italiani, e andremo paese per paese se necessario, in quanto sono gli stessi cittadini a chiamarci per fare incontri nei loro paesi. Molti italiani credono che sia ancora possibile recuperare il Paese in cui vivevamo, senza degrado (spaccio, business d'immigrazione e difficoltà economica delle persone), per questo chiama noi di Forza Nuova, sempre dalla parte dei più deboli».