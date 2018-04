Fvg-Austria: 500 controlli per contrastare il traffico illegale di animali

UDINE - Più di 500 veicoli controllati, una sessantina di sanzioni amministrative comminate e 8 denunce all'autorità amministrativa distrettuale per violazione delle normative in materia. È questo il bilancio dell'operazione congiunta tra Carinzia e Friuli Venezia Giulia denominata 'Bio-crime' riguardante il contrasto al traffico illegale di animali da compagnia.

I CONTROLLI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO INTERREG - L'esercitazione, svoltasi nei giorni scorsi lungo l'autostrada austriaca A2 all'altezza del valico di Arnoldstein, fa parte di uno specifico progetto Interreg Italia-Austria. All'operazione, che ha previsto l'allestimento di un posto di blocco stradale dalle 16 alle 22, hanno partecipato i servizi di Sanità pubblica veterinaria e Forze dell'ordine delle due Regioni. A seguito dei controlli sono stati ispezionati 511 veicoli tra auto, furgoni e camion. Inoltre sono state comminate 59 sanzioni amministrative in base al codice della strada e 20 pecuniarie nonché incassate 14 cauzioni, queste ultime del valore di diverse migliaia di euro. Inoltre 14 veicoli sono stati controllati in base alla normativa in materia di trasporti di animali; in 8 casi è stata presentata la denuncia all'autorità amministrativa distrettuale per diversi tipi di violazioni commesse. Infine in due circostanze è stato necessario vietare che il cane trasportato continuasse il viaggio per la mancanza della specifica documentazione europea richiesta.

UN FENOMENO IN AUMENTO - Ultimamente il traffico illegale di animali è aumentato soprattutto in direzione est-ovest/sud; grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e austriache sono già stati fermati diversi trasporti illegali di animali. L'intensificazione dei controlli permette di contenere e impedire il pericolo legato all'introduzione e alla diffusione di malattie o epidemie tramite animali malati (cani, gatti, uccelli, ma anche animali esotici). Nell'ambito del progetto Interreg Bio-Crime, con gli ufficiali del dipartimento regionale dei Trasporti della Carinzia e la collaborazione del gestore del progetto, si svolgono a Klagenfurt e a Trieste anche alcuni corsi di formazione transfrontalieri rivolti agli ufficiali addetti ai controlli.