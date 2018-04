I laboratori Stroili Oro da Amaro a Milano: lo sfogo del sindaco di Tolmezzo

CARNIA - I laboratori Stroili Oro trasferiti da Amaro a Milano. A darne notizia il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo: «Non ci voleva! - ha esordito il primo cittadino in una nota - In un momento in cui la montagna stava rialzando la testa, con posti lavoro e aziende in crescita, arriva la decisione di Stroili Oro di chiedere il trasferimento a Milano di 38 lavoratrici e lavoratori a partire dal prossimo settembre».

UNA NOTIZIA INASPETTATA - Un fulmine a ciel sereno, insomma, per la Carnia, tanto che Brollo, prosegue, precisando: «Chiedo subito, assieme al sindaco di Amaro e a Carnia Industrial Park un incontro ai vertici dell’azienda. Il timore - si legge ancora - è che in un tempo più o meno breve siano tutti e 160 i lavoratori a dover subire analogo destino: o andare a Milano o perdere il lavoro. Immaginiamo - continua - il loro disorientamento e quello di familiari e cari che vedono progetti di vita vacillare. Siamo, per dovere e sopratutto per volontà, al loro fianco», conclude il sindaco della cittadina carnica che puntualizza, facendo appello a tutti i politici: «Per cortesia, non fatene una barbara disputa elettorale».