Lignano: due arresti per droga e un locale sotto sequestro

LIGNANO – La cocaina era pronta a finire sul 'mercato' lignanese. Si è conclusa con due arresti e il sequestro preventivo di un locale pubblico di Lignano Sabbiadoro l’attività investigativa della Squadra Mobile di Udine e dei carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro. Le indagini sono cominciate lo scorso febbraio per concludersi il 23 marzo con l’arresto, in flagranza del reato, per spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, appunto) del gestore del ‘Rolling Stones’, M.A.B., 51enne, residente nella località balneare, e del cittadino albanese A.P., 42enne, residente in provincia di Treviso.

IL SEQUETRO DELLA DROGA E DEL LOCALE - Al termine dell’operazione sono stati sequestrati circa 70 grammi di cocaina, del materiale idoneo per il confezionamento e la somma di 3 mila euro in contanti. Sequestrato preventivamente anche il locale pubblico, misura, questa, recentemente convalidata su richiesta della Procura di Udine, a cura del Tribunale friulano.

LE INDAGINI - L’attività investigativa è cominciata a seguito di molteplici segnalazioni da parte degli abitanti della località turistica friulana: i residenti hanno infatti segnalato come il ‘Rolling Stones’ di via Latisana fosse luogo di ritrovo di persone dedite allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Per riscontrare la veridicità delle segnalazioni ricevute, gli agenti della Squadra Mobile di Udine e i carabinieri della stazione di Lignano, coordinati dal dottor Andrea Gondolo della Procura della Repubblica di Udine, hanno effettuato diversi servizi di osservazione nei pressi del locale e nei confronti M.A.B. Nel pomeriggio del 23 marzo, gli investigatori hanno assistito allo scambio di un significativo quantitativo di cocaina da parte del 42enne albanese, in favore del 51enne friulano: sorpresi pertanto in flagranza del reato, sono stati arrestati dalle Forze dell’Ordine. Nei giorni seguenti alla convalida dell’arresto, il Gip di Udine ha disposto, per entrambi, la misura cautelare in carcere.