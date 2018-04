Elezioni Fvg: occhio alla tessera elettorale!

UDINE - Oltre 740 richieste telefoniche ricevute in appena quattro giorni. Più di mille e 800 nuove tessere elettorali rilasciate. Un tour-de-force lavorativo che ha impegnato, tra domenica 4 marzo e lunedì 5, il personale comunale dalle 24 alle 27 ore consecutive. Sono i numeri della tornata elettorale appena trascorsa per le elezioni politiche italiane che hanno rinnovato i due rami del Parlamento.

PASSATA LA PRECEDENTE TORNATA ELETTORALE, per gli udinesi se ne sta per aprire un'altra, quella che il 29 aprile prossimo porterà all'elezione del nuovo presidente della Regione e del nuovo sindaco. Ed è da subito, dunque, che è bene controllare di avere tutti i documenti in regola per potersi recare alle urne quel giorno, senza trovarsi all'ultimo minuto a dover affrontare code interminabili per richiedere il rilascio di nuove tessere elettorali.

È OPPORTUNO che tutti i residenti che dovranno votare si accertino di possedere la tessera elettorale, di non averla smarrita o deteriorata, che disponga di ancora almeno uno spazio bianco per il timbro che verrà apposto e che sia aggiornata nei dati residenziali. A questo proposito gli uffici ricordano che è bene attaccare fin da subito sulla tessera il talloncino adesivo con i dati aggiornati. Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari, residenti a Udine, possono votare alle elezioni amministrative presentando un'apposita richiesta. Per tutte le informazioni, comunque, è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune di Udine, al primo piano di via Beato Odorico da Pordenone 1, o telefonando ai seguenti numeri: 0432 127 2234/2711/2268/2123. Gli uffici sono aperti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il lunedì pomeriggio anche dalle 15.15 alle 16.45 e il giovedì pomeriggio, ma solo su prenotazione, sempre dalle 15.15 alle 16.45.