Open Innovation System: trend in crescita per il progetto regionale a supporto delle imprese

UDINE – 300 imprese coinvolte in attività di scouting, 142 idee formalizzate in attività di Audit, 169 progetti analizzati, 51 piani progetto formulati in attività di pianificazione: sono questi i numeri globali 2017 di OIS-Open Innovation System, progetto che mette in rete i 5 Parchi Scientifici e Tecnologici del Friuli Venezia Giulia a supporto dei progetti di innovazione delle imprese del territorio.

I DATI SONO EMERSI NEL CORSO DEL CONVEGNO ‘Come posso far crescere la mia PMI?’ organizzato da Agenzia Investimenti Fvg e Friuli Innovazione. E proprio Friuli Innovazione è risultato avere un ruolo di primo piano nell’ambito delle attività di OIS, con 126 su 300 imprese coinvolte, 65 su 142 idee formalizzate in Audit, 73 su 169 progetti analizzati e 18 su 51 piani progetto pianificati. Ma il convegno è stato anche l’occasione per illustrare tutte le possibilità e i servizi di supporto disponibili, sia a livello regionale, sia europeo, per lo sviluppo competitivo delle imprese, a partire dal bando regionale Por Fesr a sostegno degli investimenti in ICT con scadenza il 16 maggio 2018. Si tratta di aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle imprese stesse in chiave innovativa.

ULTERIORE SUPPORTO ALLE AZIENDE viene anche dalla Agenzia Investimenti FVG, l’ufficio regionale per l’attrazione e il sostegno agli investimenti delle imprese. Informare le aziende sulle agevolazioni regionali disponibili, accompagnarle nei progetti di investimento, promuovere il sistema economico del territorio sono infatti i principali obiettivi dell’Agenzia per favorire l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali e la crescita di quelle già esistenti. In rete con consorzi, cluster, parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti istituzionali, l’Agenzia Investimenti Fvg supporta le imprese attraverso consulenze informative specifiche, incontri individuali e convegni tematici.

L’INFORMAZIONE È ASSICURATA ANCHE SUL WEB, grazie al catalogo degli incentivi, accessibile dal sito della Regione Fvg e al portale del marketing territoriale (www.investinfvg.it), dove vengono illustrate le caratteristiche, i vantaggi e le eccellenze del sistema scientifico ed economico locale. Infine, strumenti di supporto e finanziamento per le imprese sono anche quelli derivanti da progetti di carattere europeo, nel cui ambito Friuli Innovazione è la realtà con il più alto numero di progetti vinti sui bandi di Supporto all'Innovazione in tutta Europa. Ben 6 negli ultimi 2 anni, focalizzati su temi importanti quali il supporto alla nascita di nuove imprese, la proprietà intellettuale, il coordinamento dei fondi comunitari, Industria 4.0 e performance energetiche delle PMI.