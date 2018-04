I carabinieri fermano il mezzo del fuggitivo sparando alle gomme e lui scappa a piedi

MAJANO - I militari sparano per fermare l'auto in fuga, il conducente abbandona il mezzo e scappa a piedi, ora è ricercato. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 aprile, a San Tomaso di Majano. I carabinieri della locale stazione si erano recati al campo rom che si trova nella piccola frazione. Dovevano effettuare una perquisizione nell’abitazione di uno dei residenti.

I FATTI - L’uomo, però, alla vista delle divise ha reagito fuggendo in direzione dei campi che circondano l’area. Secondo una prima ricostruzione, come anticipato dal Messaggero Veneto, gli uomini dell’Arma avrebbero sparato alcuni colpi all’auto, alla cui guida c’era il fuggitivo. Alcuni colpi avrebbero centrato uno degli pneumatici dell’automobile che però ha proseguito (almeno per un po’) la sua corsa. Il veicolo è stato ritrovato qualche centinaio di metri più avanti. Aveva una gomma a terra. In quanto all’uomo che la guidava, non vi era alcuna traccia. Al momento è ricercato dai militari della stazione di Majano coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Udine.