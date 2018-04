Area irrespirabile al Contarena: locale evacuato per un'ora

UDINE – Venerdì sera: il bar Contarena di via Cavour è pieno di persone. A un certo punto, verso le 23, l’aria nel locale si fa irrespirabile. Qualcuno fatica a respirare, altri accusano bruciore e prurito agli occhi. Una sensazione diffusa che spinge i gestori a evacuare il locale. A darne notizia è il Messaggero Veneto. Il Contarena è rimasto ‘vuoto’ per quasi un’ora, il tempo di arieggiare e far circolare nuova aria. Ma cosa può essere successo? E’ probabile che qualcuno si sia divertito a spruzzare una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino.

In quel momento nel locale si stava svolgendo una festa privata. Un episodio che non ha guastato la serata, visto il clima ormai primaverile, che è stato archiviato come una bravata. Non è stata presentata, infatti, alcuna denuncia. In passato episodi del genere erano stati propedeutici per mettere a segno una serie di furti sulle persone approfittando della confusione generata. Furti che, in questo caso, non si sono verificati.