Artegna, auto finisce ruote all'aria

ARTEGNA - Incidente stradale, sabato sera, sulla statale 13 Pontebbana all'altezza di Artegna. Un'auto con due giovani a bordo è finita ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, che hanno provveduto al trasporto dei due giovani (uno residente nella zona di Magnano in Riviera, l'altro nel tolmezzino) in ospedale. Per liberare uno dei due ragazzi dalle lamiere della vettura, i Vigili del Fuoco sono stati costretti a utilizzare le pinze oleodinamiche. Il sinistro è avvenuto dopo le 22.30.

