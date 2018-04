Perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: grave un 51enne

FAEDIS – Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava e si è ritrovato sbalzato sull’asfalto, ferendosi gravemente. E’ successo a Campeglio di Faedis, nella giornata di sabato, verso le 17. Lo sfortunato centauro è un uomo di Udine di 51 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 356, all’altezza del cimitero. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sul posto, per i soccorsi, è arrivato l’elicottero del 118, che dopo averlo stabilizzato ha provveduto al suo trasporto all’ospedale di Udine. L’uomo riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri.