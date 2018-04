Tolmezzo: il sindaco annuncia un giro di vite contro i furbetti del divieto di sosta

TOLMEZZO - Il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, annuncia un giro di vite nei confronti dei furbetti del divieto di sosta: «Si stava creando una situazione di iniquità data da questo ragionamento: se parcheggio sui posti blu è meglio che paghi il ticket perché ci sono due ausiliari del traffico che controllano e sono a rischio multa, se voglio parcheggiare senza pagare è meglio che lo faccia fuori dalle strisce blu dove ho più probabilità di farla franca perché lì gli ausiliari non possono fare multe».«Si tratta di un discorso di equità», spiega il sindaco, che aggiunge: «Non è pensabile che ci sia chi pensi di farla franca, a scapito di chi rispetta le regole, per questo motivo da poco è stato adottato un sistema nuovo che prevede di affiancare un agente di polizia locale all’ausiliario, così chi parcheggia in divieto ma fuori dai posti blu non potrà fare più marameo all’ausiliario, sapendo che questi non poteva elevargli alcuna sanzione, perché ci sarà un vigile a intervenire».

Questo sistema sarà attuato senza orari prefissati, proprio per essere imprevedibile e garantire una massima efficacia. «Veniamo da periodi in cui ognuno credeva di fare ciò che voleva e così capitava che i cittadini per bene si vedessero derisi dai sedicenti furbi». Il sindaco auspica che questo nuovo sistema favorisca il rispetto delle regole e la riduzione degli irriducibili della furbizia. Dal primo gennaio il comando del corpo di Polizia Locale dell’Uti comunica che sono state elevate 139 multe fra divieti di sosta, invalidi, marciapiedi ed attraversamenti pedonali ecc fuori dalle zone blu.