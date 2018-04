Frontale tra due auto a Resiutta: 7 persone ferite

RESIUTTA - Grave incidente sulla statale 13 Pontebbana, a Resiutta, nei pressi del distributore Esso. Il fatto è accaduto poco prima delle 13 di domenica 8 aprile: due auto si sono scontrate frontalmente e sette persone sono rimaste ferite (ci sono ache tre bambine), alcune delle quali in modo grave. I pazienti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Udine, Tolmezzo, San Daniele e Trieste.

Tre dei feriti, a bordo della stessa auto, sono rimasti incastrati ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo e Gemona per estrarli dalle lamiere. Per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro sono accorse le ambulanze da Chiusaforte, Gemona, Tolmezzo, Paluzza e Udine, oltre all'elisoccorso del 118. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Tarvisio. I veicoli coinvolti sono una Dacia Logan che viaggiava in direzione Tarvisio con a bordo una famiglia di Moggio Udinese, e una Toyota Yaris condotta da un ventenne di Pagnacco, in auto insieme alla fidanzata di 19 anni di Pradamano.