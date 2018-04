CIVIDALE – «I cittadini delle Valli del Natisone sono stati illusi per troppi anni da qualche politico democristiano che, una volta eletto, si è dimenticato di quelle terre che avevano riposto in lui fiducia». A dirlo è Riccardo Prisciano, candidato per il Consiglio regionale con Fratelli d’italia. «Troppi soldi pubblici – aggiunge – sono stati spesi per iniziare progetti poi subito abbandonati: ad esempio, l’area camper sul Matajur è costata 50mila euro ma rimane chiusa d’inverno, quando invece dovrebbe esser sfruttata, o l’Osservatorio astronomico costruito nel 2004 e costato ben 350 mila euro, di fatto, non è mai stato aperto dopo 14 anni dal fine lavori. Osservatorio che oggi è ormai un vero e proprio ‘ecomostro del Matajur’. Lo stesso rifugio Pellizzo gestito dal Cai è assurdamente chiuso da ottobre ad aprile: è come se vi fosse una volontà di ‘far morire’ la vallata».

LE PROPOSTE DI PRISCIANO - «È dai progetti che voglio partire – assicura Prisciano –. Ed è per la realizzazione di questi progetti che chiedo agli italiani delle Valli del Natisone di riporre in me fiducia ed entrare insieme in Consiglio Regionale. Per Savogna, sto già lavorando a un progetto preliminare per un parco giochi invernale sul Matajur: questa montagna è già stupenda di suo, ma se riuscissimo ad aggiungere gonfiabili, piste per lo slittino ed animazione con mascotte del film Disney ‘Frozen’, il divertimento sarebbe ancora più irresistibile e tutta la vallata ne trarrebbe giovamento in termini turistici. Bisogna dare dignità ed importanza al Museo all’aperto Kolovrat di Drenchia, nonché ai castagneti di Stregna e risolvere la questione della centralina sul torrente Alberone, ma soprattutto bisogna tutelare le nuove generazioni dalla sinistra volontà di slovenizzare queste meravigliose terre per le quali tanti eroi si sono immolati per difenderle dallo straniero. Ed è per questo che batterò i pugni affinché le scuole italiane di San Pietro, Pulfero e San Leonardo ricevano almeno gli stessi finanziamenti della scuola slovena e possano, così, avere un’offerta formativa non-peggiore rispetto a quest’ultima realtà».

GLI INCONTRI SUL TERRITORIO - Prisciano parlerà del proprio programma elettorale e dei progetti territoriali per queste zone nei seguenti incontri: a Savogna mercoledì 11 aprile alle ore 18.30 presso il bar 'Vartacia', a Cividale giovedì 12 alle ore 18.30 da Mischis e venerdì 13 al Caffè San Marco alle 18.30, venerdì 20 aprile alle 11.30 a Pulfero al bar Laskotec ed alle 18.00 a San Pietro al Natisone 'Ai Trevi'.