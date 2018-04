Gsa sconfitta e sempre più lontana dai play-off

UDINE - La Gsa continua il suo periodo di black-out e perde anche l'importante match di Montegranaro. La Poderosa, buona squadra, ben allenata, ma con soli 3-4 giocatori di qualità e un fattore campo inesistente (il palasport di Porto San Giorgio presentava dei vuoti notevoli nonostante la posta in palio) batte i bianconeri per 81 a 65 e ipoteca la qualificazione ai play-off. Play-off che rappresentano sempre di più una chimera per Udine, considerato che nella prossima partita andrà a giocare contro la capolista Trieste, imbattuta in casa.

L'arrivo dall'America di Troy Coupain, che sosterrà il primo allenamento martedì prossimo, potrebbe non bastare per raddrizzare la rotta di una nave che sembra andare sempre di più alla deriva, vanificando un campionato che, fino a poco più di un mese fa, era di assoluto prestigio ed in linea con le aspettative della società.

Anche nelle Marche, i malanni della Gsa sono stati evidenti, nonostante il match sia stato in sostanziale equilibrio, pur con qualche fiammata in più dei padroni di casa, per circa 30'. I bianconeri, a dispetto dell'abbondanza di giocatori a contratto, sono Dykes-dipendenti, avendo notevoli difficoltà a segnare senza l'apporto dell'ottima guardia americana (19 punti contro la Poderosa). Alcuni giocatori sembrano avere perso ogni brillantezza e palesano una pesante involuzione: da Raspino (ancora anonima la sua prestazione) a Diop (dove è finito lo splendido lottatore di un tempo?), passando per Bushati che, arrivato in corso di stagione con la fama del tiratore, con i marchigiani ha messo a segno solamente un punto.

Ovviamente ne ha approfittato la Poderosa Montegranaro che, dopo averci provato per tutto il match, ad inizio ultimo quarto ha messo a segno il parziale di 15 a 6 che ha deciso l'incontro. Per farlo, è bastato un Powell sopra le righe (29 punti e 7 rimbalzi) e la solita schiacciante differenza di precisione nel tiro da tre: 13/24 per Montegranaro e 3/18 per Udine.



XL Extralight Montegranaro - G.S.A. Udine 81-65 (18-14, 34-32, 55-47)

XL Extralight Montegranaro: Marshawn Powell 29 (7/10, 3/4), Luca Campogrande 15 (3/4, 3/5), Lamarshall Corbett 11 (3/5, 1/2), Lorenzo Maspero 10 (0/1, 3/3), Valerio Amoroso 8 (1/4, 2/7), Ousmane Gueye 3 (0/1, 1/2), Dario Zucca 3 (1/1, 0/0), Eugenio Rivali 2 (0/0, 0/1), Kaspar Treier 0 (0/1, 0/0), Stefan Nikolic 0 (0/0, 0/0), Simone Cimini n.e., Giuseppe Altavilla n.e.. All. Ceccarelli.

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 19 (6/13, 1/4), Francesco Pellegrino 14 (6/7, 0/1), Rain Veideman 13 (3/9, 1/5), Chris Mortellaro 9 (4/4, 0/0), Andrea Benevelli 5 (0/0, 1/3), Tommaso Raspino 4 (2/2, 0/2), Franko Bushati 1 (0/1, 0/1), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/0), Ousmane Diop 0 (0/3, 0/1), Mauro Pinton 0 (0/1, 0/1), Michele Ferrari n.e.. All. Lardo.