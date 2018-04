Primulacco: incidente fra due auto, una finisce ruote all'aria

POVOLETTO - Scontro fra due vetture a Povoletto, nella frazione di Primulacco: un mezzo è finito ruote all’aria. Il sinistro si è verificato nella mattinata dell’8 aprile, poco prima delle 10, all’incrocio con via del Cristo. Una zona non nuova a incidenti stradali tanto che è stato avviato l'iter per realizzare una rotonda.

I FATTI - La persona all’interno dell’auto che si è ribaltata è un uomo della zona, le cui condizioni, fortunatamente non sono parse gravi. Giunti sul posto i soccorsi, l’uomo ferito è stato trasportato all'ospedale civile di Udine con l’ausilio di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche l'elisoccorso, i carabinieri delle compagnia di Udine e i vigili del fuoco.