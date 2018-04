Doppio incidente stradale nell'arco di 10 minuti: feriti gravemente due centauri

REANA DEL ROJALE – Due incidenti stradali che hanno visto protagoniste due motociclette si sono verificati nel pomeriggio di domenica 8 aprile nell’arco di 10 minuti l’uno dall’altro. Due persone sono rimaste ferite in modo grave.

Il primo sinistro è avvenuto alle 15.58 a Santa Maria la Longa, in via Casali, nei pressi dei vivai Zoff. Un centauro ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra, procurandosi gravi lesioni. Soccorso dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza, il motociclista è stato trasportato in codice rossi all’ospedale di Palmanova.

Il secondo incidente è accaduto alle 16.10 a Zompitta di Reana del Rojale, in via Pagani. Anche in questo caso si è trattato di un’uscita autonoma. Il centauro ha perso il controllo della moto volando in un canale a lato della carreggiata. L’uomo ha subito una gravissima lesione a un arto inferiore. Sul posto i Vigili del Fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale di Udine.