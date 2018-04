Gli eventi in programma lunedì 9 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

I segreti di Wind River

Continua l’appuntamento con Sounds Good!, ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano: in prima visionelunedì 9 aprile, alle 20, al Visionario, I segreti di Wind River, esordio alla regia dello sceneggiatore Taylor Sheridan, premiato nella sezione ‘Un Certain Regard’ al festival di Cannes. Come sempre disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English.Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘The New Wild’

Un vero e proprio film fenomeno: non c’è altro modo per definire ‘The New Wild – Vita nelle terre abbandonate’, l’emozionante documentario del regista inglese Christopher Thomson che racconta il Friuli come non è mai stato raccontato. Tanti piccoli paesi abbandonati dall'uomo. La natura che, lentamente, riprende possesso dei propri spazi, andando a disegnare ‘nuovi paesaggi’… Dopo il clamoroso successo dell’anteprima nazionale al Visionario di Udine, l’affollatissima tenitura e l’altrettanto affollato tour regionale dello scorso febbraio, è giunto dunque il momento per un secondo tour del Friuli Venezia Giulia: altre 7 tappe, si comincia il 9 aprile, appunto, al Cinema Sociale di Gemona.

Tantilibri

Ultimo appuntamento per questa edizione del progetto Tantilibri, organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ in collaborazione con il Coordinamento pedagogico del Comune di Udine. Lunedì 9 aprile dalle 17 alle 18 la sezione Ragazzi, in Riva Bartolini 3, ospiterà l'incontro ‘Musica e inglese in famiglia per i piccolissimi’, dedicato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi e ai loro genitori. Condurrà l’incontro l'insegnante Courtney Aninger, direttrice del centro Music Together® di Udine, un programma di educazione musicale per la prima infanzia diffuso a livello internazionale, rivolto a bimbi da 0 a 5 anni e alle loro famiglie e alle scuole. L’attività è gratuita ma solo su prenotazione, chiamando il numero 0432 1272585, per un numero massimo di 12 bambini iscritti.

‘Letture da mangiare’

Lunedì 9 aprile alle 17, nella biblioteca di via Martignacco 146, tornano invece le ‘Letture da mangiare’, il programma di laboratori di cucina in inglese per la preparazione a crudo e la degustazione di tipici dessert inglesi. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita per i bambini dai 5 ai 10 anni previa prenotazione presso la biblioteca di quartiere (tel. 0432 1274241) per un numero massimo di 10 iscritti. Vista la natura dei laboratori, si richiede alle famiglie di comunicare tempestivamente la presenza di allergie o intolleranze alimentari, al fine di poter calibrare al meglio la proposta alimentare. Tutti i dessert sono preparati con alimenti rigorosamente biologici senza l’impiego di zucchero, né di prodotti a base di glutine. La presenza di alimenti di origine animale è limitata allo yogurt. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi tel. 0432 1272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/.