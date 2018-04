Ladro salta da un tetto all’altro e sveglia i residenti poi fugge

CAMPOFORMIDO - Serata agitata a Basaldella. Nella notte fra l’8 e il 9 aprile, alcuni residenti di vicolo del Sale sono stati svegliati da un ladro che stava balzando da un tetto all’altro.

I FATTI - Erano circa le 4 quando alcune persone sono state svegliate da dei rumori e quando sono uscite a vedere di che cosa si trattasse, hanno visto il ladro-acrobata saltare, con grande agilità, da una casa all’altra per poi fuggire verso la piazza del paese fra le grida dei residenti, comprensibilmente preoccupati. Fra loro, come anticipato dal Messaggero Veneto, una giovane donna è stata svegliata dall’insistente abbaiare de suoi cani, quando si è sporta per vedere cosa avessero, ha visto il malvivente balzarle sulla sua terrazza, al terzo piano di una palazzina. Secondo una descrizione era incappucciato, alto e, ovviamente, con un’agilità non comune. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.