Si sente male mentre si trova al bar: muore a 72 anni

RIVIGNANO-TEOR – Dramma in un bar di Rivignano. Un 72enne del luogo, Bruno Odorico, si è sentito male lunedì mattina mentre, come era solito fare, stava prendendo un caffè al bar di via Umberto I. Un malore che gli è risultato fatale. Inutili i soccorsi del personale del 118. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

La vittima, titolare di una rivendita d'auto, era seduto all’interno del locale quando all’improvviso si è accasciando sentendosi male. Nonostante il pronto intervento del personale medico, il 72enne non ha più ripreso conoscenza.