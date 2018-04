Udine: ritrovato il cadavere di un uomo nel Ledra

UDINE - Macabro ritrovamento nelle acque del Ledra nel primo pomeriggio di lunedì 9 aprile. A notare il corpo di un uomo che galleggiava nel canale che attraversa a città alcuni passanti che stavano percorrendo via Marco Volpe.

I FATTI - Le persone che hanno fatto la brutta scoperta hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono quindi giunti, poco dopo, gli agenti delle Volanti della polizia di Stato. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uomo senza fissa dimora che viveva in città e che, per cause in corso di accertamento, è caduto in acqua, forse per un malore o per aver perso l'equilibrio. Spetterà ora al medico legale incaricato di stabilire a quando risale il decesso e cosa ha provocato la morte dell’uomo.