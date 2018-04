Con la droga nel parco: fermata una donna di 34 anni

UDINE – L’area che circonda il giardino Giovanni Pascoli, tra le vie Carducci e Dante, da tempo, ormai, è un luogo dedicato allo spaccio, anche in pieno giorno. I residenti della zona sono esasperati e proprio per venire incontro alle tante richieste di chi in questo quartiere ci vive, i controlli delle forze dell’ordine sono continui.

E nella giornata di lunedì 9 aprile Polizia locale e Polizia di Stato hanno ‘pizzicato’ un 23enne extracomunitario in possesso di un foglio di via emesso dalla Questura di Udine che gli vietava il ritorno in città. Non solo, le forze dell’ordine hanno fermato, a poca distanza, anche una 34enne udinese addosso alla quale, in seguito a una perquisizione, è stata trovata della sostanza stupefacente. Nei confronti delle due persone fermate è scattata una denuncia a piede libero.