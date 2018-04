Volpi colpite da cimurro in Fvg: c'è apprensione per i cani

UDINE – Sono stati segnalati alcuni casi di cimurro tra le volpi del Friuli Venezia Giulia. L’allarme arriva da Federcaccia Fvg e riguarda i territori delle province di Udine, Gorizia e Trieste. Un virus che può essere letale nei canidi, e quindi oltre che per le volpi anche per i cani da caccia. Non è trasmissibile all’uomo. Il tema è stato preso in carica anche dalla Regione, che attraverso la Direzione centrale Salute ha fatto sapere come nei primi mesi del 2018 i casi di cimurro siano in netto aumento (39 casi corrispondenti al 46% delle volpi analizzate), soprattutto nelle zone montane e pedemontane del Friuli (da Tarvisio a Gemona). Per questo viene consigliato di sottoporre i cani a profilassi per precauzione.