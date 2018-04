Due villette 'ripulite' a Povoletto: il bottino sfiora i 40 mila euro

POVOLETTO – Due villette di via Attimis, a Povoletto, sono state ripulite dai ladri durante lo scorso week-end. Ingente il bottino che, tra contanti e gioielli, sfiora i 40 mila euro.

In una delle due abitazioni sono spariti preziosi per un valore di circa 25 mila euro, nell’altra per circa 12 mila euro, a cui vanno sommati i danni a porte e finestre per riuscire a entrare nelle ville. Stando ai primi sopralluoghi effettuati dai carabinieri (a cui i proprietari si sono rivolti per sporgere denuncia), dietro ai furti ci sarebbe la stessa mano. La scoperta delle razzie è avvenuta tra il tardo pomeriggio e la serata di domenica, quando ormai dei ladri non c’era più traccia.

I carabinieri sono al lavoro alla ricerca di qualche indizio utile, anche avvalendosi degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.