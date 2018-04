Maratonina udinese, tornano i ‘corsi di corsa’

UDINE - Hanno raggiunto la maggiore età i ‘Corsi di corsa’, ormai radicata e sempre più apprezzata iniziativa promossa dall'Associazione Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon: la diciottesima edizione del ciclo di appuntamenti sportivi, dedicata come sempre a neofiti, intermedi e avanzati, sarà presentata ufficialmente sabato 14 aprile, alle 18, nel nuovo punto vendita Arteni Intersport, in via Nazionale a Tavagnacco.

A OGNI LIVELLO i partecipanti potranno contare su un istruttore della Federazione italiana di Atletica leggera: gli iscritti saranno seguiti passo per passo da Mario Budulig, Sandra Candelotto, Edi Spelat, Manuel Burello, Carlo Spinelli e Riccarda Sarri.

I CORSI, coordinati da Sandra Candelotto (coadiuvata dal vicepresidente dell'Associazione Maratonina, Venanzio Ortis) si svolgeranno come sempre al Parco del Cormôr e avranno inizio giovedì 3 maggio, con un primo appuntamento (fissato alle ore 18) per la registrazione, con tesseramento Libertas; la conclusione è in programma per la fine di settembre. Le lezioni si terranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, nella fascia oraria 18.30-20. Durante l'estate, inoltre, gli interessati potranno cimentarsi in gare non competitive o prendere parte a semplici camminate in compagnia.

NEL CORSO DELLA PRESENTAZIONE di sabato 14 aprile sarà possibile ricevere informazioni di dettaglio sui singoli livelli; in alternativa è possibile telefonare, in orario mattutino, al numero 0432-501612 o inviare una mail all'indirizzo info@maratoninadiudine.it. Per la partecipazione ai corsi è necessario il certificato medico sportivo agonistico o non agonistico per atletica leggera, rilasciato da un medico dello sport abilitato: l’Associazione Maratonina Udinese ricorda agli interessati di essere convenzionata con la Domus Medica di Feletto Umberto. Partners dell'edizione 2018 dei ‘Corsi di corsa’ sono Banca Popolare di Cividale, Itas Group, Bluenergy, Despar, Arteni Intersport, Euro&Promos, Cda, Ersa – Aqua, Oro Caffè e pizzeria Concordia di Udine.