Il Future Forum si sposta in Carnia: economie della bellezza nel futuro del paesaggio

TOLMEZZO - Arriva a conclusione il Future Forum 2018 della Camera di Commercio di Udine, che quest’anno ha scandagliato le possibilità di sviluppo delle economie della bellezza legate alla cultura e al turismo e in particolare alla presenza sul territorio di siti Patrimonio Unesco. Dopo l’avvio udinese e le tappe di Cividale, Palmanova e Aquileia, le ultime due giornate di lavori si trasferiscono in montagna, 'chiamando a rapporto' il sito UNESCO delle Dolomiti friulane. Le due giornate sono in programma per giovedì 12 aprile a Forni di Sopra, alla Ciasa dai Fornés in via Nazionale 133, e venerdì 13 aprile a Tolmezzo, nella sede del Comune. Entrambe le giornate avranno come tema portante le potenzialità del territorio dal punto di vista paesaggistico. A Forni ci sarà tra l’altro un personaggio d’eccezione, come Maguelonne Déjeant-Pons, Segretario esecutivo della Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d’Europa. Con lei dialogheranno, assieme al sindaco Lino Anziutti e al presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo, Susanna Costantini della presidenza del Consiglio dei Ministri, con un intervento sulla strategia nazionale per le Aree interne in Alta Carnia e Alberto Clementi, già preside di Architettura dell’Università di Chieti-Pescara su 'Paesaggio e nuove vie per lo sviluppo sostenibile'. Ci saranno poi le testimonianze di Gino Perissutti, produttore artigianale, e Marino De Santa, imprenditore. Venerdì 13 a Tolmezzo ci sarà un’intera giornata di lavori.

Si parte alle 9 parlando di Paesaggio come economia civile, e con il sindaco Francesco Brollo, il presidente Da Pozzo, l’assessore regionale Gianni Torrenti, si confronteranno due tavoli di lavoro: un primo su 'Cosa chiede e propone il territorio', con Danilo Farinelli, Direttore di Carnia Industrial Park, Franco Sulli, vicesindaco di Verzegnis, Luca Dorotea, rapper e cantautore, e Alessandro Englaro, start upper, in dialogo con Sandro Fabbro, Università degli Studi di Udine e Paolo Castelnovi di Landscape for Torino. Alle 11.30 ci sarà l’altra sessione, con esperienze a confronto. Ci saranno, coordinati dal segretario generale di Mecenate 90 Ledo Prato, Vittorio Cogliati Dezza della Segreteria Nazionale Legambiente (Dopo la legge sui piccoli Comuni, nuove sfide ed opportunità per i territori di montagna), Valeria Garibaldi, vicedirettore Area Ambiente Fondazione Cariplo (Promuovere l’imprenditorialità valorizzando le risorse locali delle aree interne: il programma AttivAree), Fiorello Primi, presidente del Club I borghi più belli d’Italia e Giorgio Tecilla, direttore Osservatore del Paesaggio Issa Provincia Autonoma di Trento. I lavori proseguiranno poi alle 14.30 con un atelier di proposte. Il Tavolo A dedicato a 'formazione, ricerca ed economia della conoscenza' sarà coordinato da Michele Morgante, presidente del Consorzio Innova Fvg e Alessandro Leon, presidente Cles Economia. Il Tavolo B sarà dedicato a economie turistiche, ambiente e paesaggio di montagna, con il coordinamento di Edoardo Colombo, esperto di innovazione nei Turismi. Alle 16.30 la sessione conclusiva si concentrerà su 'Confronti per l’innovazione nel quadro dell’economia civile' con la presentazione dei risultati degli atelier di proposte. Parteciperà a questa giornata tolmezzina anche il Segretario esecutivo della Convenzione europea del paesaggio Maguelonne Déjeant-Pons.