Auto contro camion: un uomo in gravi condizioni

SAN PIETRO AL NATISONE - Si schianta contro un camion, grave un uomo. L'incidente stradale si è verificato nella mattinata del 10 aprile, quando non erano ancora le 12. Il sinistro è avvenuto nella zona industriale di Azzida, a San Pietro al Natisone, sulle cause che lo hanno determinato, sono ancora in corso gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale, subito intervenuti sul posto.

I FATTI - Secondo quanto è emerso fino a ora, una Fiat Punto guidata dal titolare di un'autofficina della zona, si è scontrata con molta violenza con un mezzo pesante impegnato in una manovra, pare stesse uscendo da uno stabilimento dell’area. Violentissimo l’impatto fra i due mezzi. Ad avere a pezzo la persona alla guida dell’utilitaria che è stata trasportata, con la massima urgenza, al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elicottero partito dalla base di Campoformido. Sul posto è giunta anche un’ambulanza e i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo friulano. Soccorso l’uomo i pompieri si sono poi occupati di bonificare la strada.