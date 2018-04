Ciclista 'falciata' da un'auto in piazzale Diacono

UDINE – Una donna di Udine di 55 anni, V.D. le sue iniziali, è stata centrata da un’automobile mentre si trovava sulla pista ciclabile che attraversa piazzale Paolo Diacono. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 10 aprile. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale. La donna, ferita, è stata trasportata dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale, una Toyota Yaris condotta da un 26enne di Fagagna, nel percorrere via di Toppo da piazzale Diacono ha urtato una bicicletta intenta ad attraversare la carreggiata utilizzando il percorso ciclabile. Come detto, la persona in sella al mezzo a due ruote, è finita a terra ed è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari.