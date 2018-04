Gli eventi in programma mercoledì 11 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l’11 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Viktor und Viktoria

Arriva anche nei teatri della provincia di Udine Viktor und Viktoria, commedia con musiche di Giovanna Gra ispirata all’omonimo film del 1933 di Reinhold Schünzel. Lo spettacolo che ha per protagonista Veronica Pivetti sarà, mercoledì 11 aprile, al Teatro Italia di Pontebba, alle 21. Sul palco saliranno anche Giorgio Lupano, Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci e Nicola Sorrenti.

L’Ora delle Storie

Avvicinarsi alla lingua inglese già da bambini con un approccio ludico. Anche questo mese torna l'atteso incontro con le storie in inglese dell’Ora delle Storie, l’appuntamento di narrazione per bambini organizzato dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, in collaborazione con il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine. Mercoledì 11 aprile dalle 17 alle 17.50 riparte ‘Let's tell a tale’, il modulo che ogni secondo mercoledì del mese propone un avvicinamento divertente alla lingua inglese attraverso le storie proposte in versione bilingue, giocando con le parole, le rime, le canzoncine e le filastrocche. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Strumenti digitali

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG organizza mercoledì 11 aprile, alle 17, nella sede di Viale Ungheria 28 a Udine, un incontro per illustrare gli strumenti digitali utili a sviluppare nuovi contatti e ampliare il business delle imprese. Ne parleranno Paolo Brac e Stefano Finoti, project manager di InsidersLAB, rete di professionisti che operano nel campo del marketing e della comunicazione.

Dialoghi in biblioteca

Anche questa settimana torna con un nuovo appuntamento Dialoghi in biblioteca, il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 11 aprile alle 18 la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà la presentazione del libro ‘Le Alpi Giulie. Itinerari, letteratura, fotografie’, di Caterina Ferri, Antonio Giusa, Melania Lunazzi e Antonio Massarutto, edito l’anno scorso dalla Libreria Editrice Goriziana (LEG). Dialogherà con gli autori Marcello Manzoni, già ricercatore del CNR. Le Alpi Giulie, incastonate tra terre di cultura slava, germanica e italiana, oltre a essere uno scrigno a cielo aperto di bellezze naturali, sono anche lo scenario che ha fatto da testimonianza a uomini d'eccezione, veri pionieri dell'alpinismo. I viaggiatori inglesi e austriaci, la Società alpina friulana, Giacomo Savorgnan di Brazzà e Julius Kugy sono alcuni protagonisti di questo libro, insieme ai loro itinerari alla scoperta del Tricorno, del Matajur, del Canin, del Montasio e di tante altre vette delle Giulie.

'Van Gogh – Tra il grano e il cielo'

Dopo lo straordinario successo di Loving Vincent, arriva al Visionario il film evento che offre un nuovo sguardo su Van Gogh, attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese: Helene Kröller-Müller (1869-1939), la donna che ai primi del Novecento, ammaliata da un viaggio tra Milano, Roma e Firenze, e sull’esempio del mecenatismo dei Medici, giunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori, tra dipinti e disegni. 'Van Gogh – Tra il grano e il cielo' sarà in sala mercoledì 11 aprile alle 15 e 19.45.

Convegno

Prevenire possibili ritardi rispetto alla data di consegna pattuita nell’ordine; definire le eventuali azioni da intraprendere in caso di ritardo; come tenere ‘sotto pressione’ il fornitore in maniera professionale: saranno questi alcuni dei temi oggetto del corso organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg con Massimo Zompicchiatti, consulente aziendale per ricerche di mercato o operazioni di scouting o coaching nel settore degli acquisti. Primo incontro mercoledì 11 aprile, alle 15, nella sede di Confapi FVG in viale Ungheria 28 a Udine.