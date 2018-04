Gsa Udine, per il derby c'è il nuovo arrivato Caupain

UDINE - Primo allenamento 'vero' per Troy Caupain, neoacquisto della Gsa Udine. Nella seduta di martedì sera, Lardo ha fatto eseguire a beneficio dell'americano tutti i principali giochi dei bianconeri, con i ben noti pick and roll dell'allenatore ligure e con Veideman impiegato nel ruolo di guardia. L'impressione è quella di un ragazzo (23 anni) che vive una specie di sogno, sorridente e grato per l'occasione offerta, ma anche di un atleta che, pur a corto di esperienza europea, può dare una grossa mano alla Gsa, soprattutto con sua mano che si è già dimostrata 'calda' nel tiro da tre punti, tallone d'Achille udinese.

LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA - Prima dell'allenamento, è stato presentato alla stampa introdotto dal g.m. Micalich che ha rivelato che «lo stavamo seguendo da più di un mese, pronti ad intervenire nel caso difficoltà della nostra squadra. Attualmente qualche problema lo stiamo avendo, lui aveva appena concluso gli impegni ufficiali in G-League e così abbiamo colto l'opportunità al volo sentendo il suo agente nel giorno di Pasqua». Con questo rinforzo, la società udinese non vuole farsi sfuggire l'accesso agli agognati play-off, ma lo stesso Micalich ha voluto precisare che «anche se non ci riuscissimo, non è che cade il mondo, leggo in giro troppe cose catastrofiche. Finora abbiamo fatto un campionato fantastico, ora la squadra vive un momento difficoltà e per questo ringrazio i 500 tifosi che si sono già prenotati per andare a Trieste, mentre altri su facebook perdono tempo criticando alcune scelte di mercato».

LE PRIME PAROLE DEL NEO-ACQUISTO - Caupain, presa la parola, ha ringraziato a più riprese la società ed il presidente per averlo portato a Udine e ha affermato che ora il suo obiettivo è di aiutare la squadra a raggiungere i play-off. Alla domanda sulle sue caratteristiche, ha risposto che si sente «un giocatore cui piace l'intesa anche vocale con i compagni, un leader, come un ruolo sono un playmaker» e che «come giocatore assomiglio a Chauncey Billups» (ex playmaker dei Detroit Pistons). In merito al derby di domenica, il g.m. Micalich ha rivelato di avergliene già parlato, mentre mangiavano insieme lo scorso sabato in una nota trattoria udinese e Caupain ha spiegato di sapere già che il palasport giuliano sarà tutto esaurito, che è una partita importante, ma che è già abituato a giocare partite con la pressione addosso, avendo anche appena concluso i play-off nella G-League con la maglia di Lakeland. Su Udine, appena scoperta (è, infatti, arrivato al Carnera autonomamente, dal centro dove ora ha trovato sistemazione), ha detto che gli piace e gli ricorda i campus universitari con tanta gente che cammina per strada.