Ceghedaccio compie 25 anni: tante le novità e spazio anche alla solidarietà

UDINE - Per chi non c’è mai stato il Ceghedaccio è una semplice festa che negli anni ha avuto collocazioni diverse, fino ad arrivare nel 2004 alla Fiera di Udine, location che permette di ospitare il pubblico delle grandi occasioni ricreando, grazie ad un’importante produzione, l'atmosfera di una vera discoteca d'altri tempi. Chi invece almeno una volta ha partecipato all’evento, ha potuto sperimentare che si tratta di uno show ‘di quelli da fare davvero wow’. Mancano solo 10 giorni al 20 aprile, data in cui si terrà un nuovo Ceghedaccio pronto ad indossare, per l'importante anniversario, il suo abito migliore e a stupire con molte novità. Alla presentazione, avvenuta alla Camera di Commercio di Udine, sono intervenuti Giuseppe Pavan per la Camera di Commercio di Udine, Renato Pontoni organizzatore dell'evento e Mariangela Fantin e Donatella Nazzi per Andos Udine.

LA STORIA - La manifestazione debutta nel 1993 alla discoteca ‘La Botte’ di Pradamano poi passa al ‘Domani’ ex ‘Love Story’ di Buttrio, e ancora alla Grotta di Artegna, allo ‘Scarpandibus’ di Codroipo, crescendo anno dopo anno e conquistando un numero sempre maggiore di persone, trasformandosi in un appuntamento da mettere in calendario: il Ceghedaccio, infatti, da 25 anni si tiene solo due volte all’anno - in aprile ed ottobre - e se si salta la serata l’occasione si ripete solo 6 mesi dopo. Così negli anni il Ceghedaccio si è sempre più dimostrato un evento che ha saputo abbattere ogni barriera, generazionale, geografica, di genere o di stato sociale, abbracciando una platea eterogenea che è cresciuta in modo esponenziale coinvolgendo sempre di più anche le generazioni più giovani. Insomma ‘il movimento’ del Ceghedaccio è un fenomeno sociale, tutt’oggi ancora in evoluzione.

L’EVOLUZIONE CEGHEDACCIO - Da una semplice serata in discoteca dove si ballavano e riballavano i successi del decennio precedente, in questi venticinque anni il Ceghedaccio è diventato un vero e proprio show, con un palco e un allestimento sempre più tecnologico, con scenografie ed effetti speciali che non hanno nulla da invidiare alle più grandi produzioni nazionali e televisive. Il Ceghedaccio viene allestito all’interno del padiglione 6 della Fiera di Udine e la Mirror Ball ha raggiunto il diametro di un metro. Sono stati affiancati schermi, luci, regie e video con grafica ed effetti mozzafiato, dimostrando così che questa festa è un evento vintage, ma al passo con i tempi. Una community che conta circa 30.000 iscritti, sempre aggiornati sulle date e le novità delle diverse edizioni, grazie alla Patente di Ballo, ossia la Ceghedaccio Card, mossi dalla voglia di un divertimento sano e semplice, senza sballo.

LA MUSICA - Sono pochi gli ingredienti di questa festa storica, che ha raggiunto un quarto di secolo, attingendo alle mode e agli stili degli anni ’70’ 80 ma anche ’90: la migliore Disco Music di sempre proposta in un mix di puro vinile e orari tassativi con chiusura all’1.30. La selezione musicale varia ad ogni edizione e tiene conto anche dei suggerimenti dei partecipanti che non mancano di segnalare le loro canzoni preferite: una programmazione partecipata che rende ancor più travolgente e coinvolgente la serata. Da un archivio di oltre ventimila dischi originali in vinile vengono selezionati e mixati i brani che costituiscono la colonna sonora emozionante e unica di ogni edizione. Poche ore per ballare e riascoltare tutti i più grandi successi di sempre: Falco, Culture Club, Duran Duran, Silvester, Chic, A-Ha, Depeche Mode, Madonna, Donna Summer, Michael Jackson, Blondie, Wham, Abba, Immagination, Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Martinelli alcuni dei protagonisti delle serate firmate Ceghedaccio. Sul palco, proprio come una discoteca d’altri tempi, dietro alla consolle, c’è il disc jockey (di ieri e di oggi) vero artista della serata, attento alla migliore selezione musicale per mantenere sempre costante il ritmo e la pista da ballo affollata e una band sempre diversa che si esibisce dal vivo proponendo di volta in volta una scaletta musicale del periodo.

IL FORMAT - Il Ceghedaccio è la festa più attesa e amata dagli appassionati della musica ’70, ’80 e 90. Ogni serata è una storia a sé e il pubblico partecipa: gruppi e comitive, con preparativi anticipati, arrivano pronti ogni edizione a colorare la serata con simpatici travestimenti ispirati ai personaggi più famosi di quell’epoca indossando parrucche, zatteroni, pantaloni a zampa in pieno stile Power Flower. Musica e orari decisamente di un tempo: si scende in pista alle 21 per ballare a più non posso fino alle 2, proprio come una volta, e a mezzanotte non mancano mai i classici lenti. Uno spettacolo da vivere in prima persona tutto d’un fiato.

IL LIBRO - Nel corso di questi venticinque anni di Ceghedaccio se ne sono viste tante: ragazzi che sono diventati adulti, sconosciuti sono diventati coppie e col passare degli anni in molti sono diventati genitori. Qualcuno purtroppo non c’è più, ma il Ceghedaccio è anche questo: una festa che si alimenta di amore per la vita e che rispecchia la vita. Decine e decine di storie indelebili condivise negli anni con gli organizzatori e che saranno raccontate in Ceghedaccio style: poche parole, ma tante immagini significative raccolte in un libro che speriamo di pubblicare presto.

LE LOCANDINE PRO ANDOS UDINE - Cento colorate, esclusive, celebrative a tiratura limitata numerate e firmate una a una. Sono le speciali locandine, da acquistare e collezionare, che Il Ceghedaccio, evento organizzato da Pregi, ha deciso di far stampare per il traguardo del quarto di secolo. Con un’offerta minima di 15 euro sarà possibile portarsi a casa una delle 100 copie numerate e sostenere così la ricerca della lotta contro il tumore al seno nella sede dell’Andos di via Diaz e durante la serata del 20 aprile. Tutto il ricavato sarà devoluto a favore di questa importante causa. L’acquisto è possibile anche tramite Iban IT 83 s 08715 12302 000000713435.

