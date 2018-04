Alimentare, Watson!: è suspense per le premiazioni del concorso 'Il cibo è la nostra memoria'

UDINE - Sono oltre 700 i bambini delle scuole elementari che venerdì mattina, al Carnera di Udine, si contenderanno il podio della seconda edizione del Concorso promosso dall’Associazione Alimentare, Watson! - in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine e di Città Sane - e quest’anno intitolato Il cibo è la nostra memoria.

LE SCUOLE - Ad aver aderito al bando sono state le scuole Alberti, Girardini, Garzoni metodo Montessori, Nievo, IV novembre, Nostra Signora dell’Orto di Udine e Nicolò Tommaseo di Lavariano. «Ci sono arrivati degli elaborati bellissimi e davvero interessanti – commentano a caldo i promotori del Concorso. Quello che possiamo dire è che è stato un testa a testa, difficilissimo da valutare: bambini e insegnati sono stati molto bravi ad interpretare il quesito che abbiamo proposto e che era tutt’altro che semplice: ovvero raccontare il legame che unisce il cibo alla memoria, intesa come esperienza individuale e collettiva, territorio ed identità. Del resto, come Associazione, crediamo che anche i più piccoli possano essere persone informate e come tali capaci di elaborare anche pensieri complessi rispetto al mondo e alla società che li circonda».

I PREMI - Quanto ai premi, è arrivato finalmente il momento di svelarli! In palio ci sono: due donazioni in denaro, rispettivamente di Fistel Cisl Fvg e Cisl Scuola Fvg, due canestri professionali messi a disposizione da Decathlon, una quarantina di libri generosamente regalati dalle Librerie cittadine Feltrinelli, Moderna, Giunti, Einaudi, Pecora Nera, Tarantola e Caffè dei Libri, 300 risme di carta offerte dal Comune di Udine, una consistente scelta di giochi firmata Gioeca, tre laboratori didattici a cura delle cooperative Tilda e La Ragnatela e del Mulino Moras, una visita didattica con guida al Museo contadino di Fontanabona offerta da Cospalat e una visita con degustazione al prosciuttificio Dall’Ava. «Ci teniamo davvero a ringraziare tutti quelli che hanno voluto sostenere il concorso, contribuendo con i premi alla sua riuscita. Un ringraziamento speciale alla Farmacia San Marco per aver voluto regalare ai bambini l’evento di premiazione l’attesissimo spettacolo La ricetta della strafelicità dello scrittore/attore Matteo Razzini, accompagnato da una band di musicisti». Al termine, ad ogni bambino, sarà consegnato, a cura degli allievi del orso per addetti alle vendite dello Ial di Udine, un kit personale con la merenda offerta dal negozio Bionatura e i marchi Cuore Bio, Kì Group, la finestra sul cielo e Probios.

IL FESTIVAL - Le premiazioni aprono ufficialmente la tre giorni del Festival Alimentare, Watson!: appuntamento sabato 14 e domenica 15 nelle piazze e librerie del centro, con oltre 50 laboratori ed eventi. Anche in questo caso, grazie a chi ci ha aiutato a rendere possibile l’iniziativa: l’Orto in Tasca, Friuli Coram, Carlet, Panificatori di Confcommercio, Algonatural, Campagna Amica di Coldiretti, Newbaloonstore. Info e iscrizioni (i posti stanno andando a ruba): www.alimentarewatson.org.