In Fvg solo il 7,3% di imprese under 35: valore più basso in Italia

UDINE - Sono 7.562, il 7,3% del totale (103.107), le imprese under 35 registrate in Fvg nel 2017, un valore più basso della media nazionale, che è invece del 9,7%. Il Fvg è dunque fanalino di coda e Veneto ed Emilia Romagna presentano valori simili. Lo ricorda la Cciaa di Udine, in occasione dell'Alternanza Day, l'iniziativa promossa delle Camere di Commercio per stimolare gli studenti ad avvicinarsi al mondo dell'impresa.

LE IMPRESE GIOVANI SI CONCENTRANO NEL COMMERCIO - Nel 2017 in Fvg, spiega la Cciaa, gli under 35 hanno aperto 1.415 nuove imprese (il 26% delle iscrizioni complessive). Le chiusure hanno riguardato 731 imprese con un saldo positivo di 684 unità. Le imprese 'giovani' si concentrano nel commercio (1.558 imprese, il 22,4%), nelle costruzioni (1.272; 18,3%) e nei servizi alle imprese (1.174; 16,9%). Tra le iniziative della Cciaa di Udine per l'alternanza scuola-lavoro, un premio per il miglior video che racconti l'esperienza, i 'voucher alternanza' per le Pmi impegnate in percorsi di alternanza e il progetto sperimentale 'Licei'.