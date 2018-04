Gli eventi in programma giovedì 12 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

OshoFestival

Quattro giorni indimenticabili (dal 12 al 15 aprile), lo promettono gli organizzatori. Come una grande carovana itinerante nell’oceano della meditazione, quest'anno l’OshoFestival si sposta: da Bellaria a Lignano Sabbiadoro. Maggiori info, qui.

Il ramen non si mangia: si slurpa!

Sembra uno slogan degli anni ‘80, al limite del gergo paninaro, ma è l’esatto contrario: il verbo ’slurpare’, per i giapponesi, indica un’azione quasi sacra. Certamente liturgica. L’azione di chi assapora il ramen come va assaporato. Vi piace mangiare? Vi piace cucinare? Allora, giovedì 12 aprile alle 20.00, non potete davvero perdere l’incredibile Ramen Heads, in anteprima assoluta al Cinema Centrale (il biglietto costa solo 3 euro e le prevendite sono attive anche online)! Più che un film, una bizzarra, divertente, assurda e... saziante dichiarazione d’amore.

Massimo Ranieri

Cantante, attore, volto televisivo e showman, Massimo Ranieri è senza dubbio uno di quegli artisti che più ha contribuito a portare l’immagine dell’Italia nel mondo, oltre ad ottenere fin dai suoi esordi il consenso univoco e l’amore incondizionato del suo pubblico. Proprio lui sarà nuovamente in Friuli Venezia Giulia giovedì 12 aprile, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21), con il pluripremiato spettacolo ‘Sogno e Son Desto… in Viaggio’, imperdibile one man show nel quale Ranieri canta, balla, recita, ma soprattutto si prende cura del suo pubblico, con lo stile che lo ha reso un personaggio immortale della scena italiana e internazionale. Info su www.azalea.it

Club dei Tileggounastoria

Giovedì 12 aprile alle 17, per il ciclo ‘Pagine al vento’, torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa nella biblioteca di via Joppi 68. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Viktor und Viktoria

Lo spettacolo che ha per protagonista Veronica Pivetti sarà giovedì 12 aprile al Teatro Candoni di Tolmezzo alle 20.45. Sul palco saliranno anche Giorgio Lupano, Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci e Nicola Sorrenti.

Conferenza su piazza Primo maggio

Dal ‘Zardinum Domini Patriarchae’ alla Piazza Primo Maggio che tutti gli udinesi conoscono. Si parlerà di ‘Giardin Grande, storie di una piazza in cerca d'identità’ nel prossimo incontro di ‘Alla scoperta della Joppi’ in programma domani giovedì 12 aprile alle 18 nella sala Corgnali della biblioteca civica in Riva Bartolini 3.

‘Musica a 4 Stelle’

Un’ occasione davvero interessante l’appuntamento in programma per giovedì 12 aprile alle 18, all’Auditorium ‘B.Marin’, perché verranno presentate le nuove tendenze della musica con il D.J. ‘Imperfetto’ alla consolle. ‘Musica a 4 Stelle’ di primavere, la miniserie di concerti fortemente voluta all’Assessore alla Cultura Sara Polo, per offrire - soprattutto ai gradesi - un’ occasione per scoprire i propri talenti ,e organizzata dall’ Associazione Culturale ‘Musica Viva’, da sempre è attenta ai fenomeni musicali che con questo concerto assumono una dimensione sociologica, ovvero una musica non eseguita bensì mixata dalla figura del moderno disk jokey, che ormai assume le caratteristiche di un vero e proprio esecutore.

Distant Sky

Nel settembre 2016, a un anno dalla tragica scomparsa del figlio, Nick Cave pubblica il suo ultimo album in studio,Skeleton Tree. Al suo interno si trova Distant Sky, un brano complesso e inusuale, con echi celtici e quasi religiosi, in cui al suono profondo dell’organo si alternano la voce penetrante di Nick Cave e quella pungente del soprano danese Else Torp. Ora quella canzone insolita dà il titolo al film concerto del regista David Barnard, che racconta una delle tappe più magnetiche e potenti dell’ultimo, catartico tour di Nick Cave. Al Visionario domani giovedì 12 aprile alle 20. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.