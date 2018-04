Dacia fuori controllo danneggia 5 vetture in sosta

UDINE – Perde il controllo della propria auto e finisce contro cinque vetture posteggiate a lato strada. E’ successo mercoledì 11 aprile a Udine, in via Mantova. Protagonista dello sfortunato episodio, un 63enne residente a Udine. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 del mattino. L’automobilista è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118, che l’ha accompagnato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Come riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, l’uomo viaggiava su una Dacia che stava percorrendo via Mantova in direzione via Martignacco, quando all’altezza del civico 93 ha cominciato a sbandare, finendo sulle auto in sosta. Ora gli agenti sono al lavoro per ricostruire le cause dell’incidente. Non si esclude che il 63enne possa essere stato colpito da un malore.